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Треть литовцев стали меньше пользоваться авто из-за высоких цен на бензин

Пятница, 15 июля 2022, 07:23

Треть литовцев говорят, что стали меньше пользоваться частным автомобилем в последнее время из-за высоких цен на бензин.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает литовский вещатель LRT по результатам заказанного опроса.

Из тысячи респондентов на вопрос о том, стали ли они ездить меньше из-за высоких цен на топливо, 33% ответили, что стали меньше пользоваться собственным автомобилем. 46% говорят, что не изменили свое поведение. 20% не ответили на вопрос из-за того, что не являются владельцами авто или не определились с ответом.

В группе исключительно водителей доля тех, кто начал пользоваться автомобилем меньше, составила 42%. Наиболее заметной тенденция оказалась среди пожилых людей, живущих в небольших городках и селах, а также людей с более низким уровнем дохода.

Большинство отмечают, что начали заезжать на заправки реже и заполнять бак меньше, а также задумываются об автомобиле с меньшими расходами топлива.

В то же время, 56% водителей говорят, что пользуются автомобилем по-прежнему, а 1% начали ездить даже больше.

В Польше на прошлой неделе сообщали о случае протестов водителей на АЗС из-за высоких цен.

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Литва

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