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Третина литовців почали менше користуватись авто через високі ціни на пальне

П'ятниця, 15 липня 2022, 07:23

Третина литовців кажуть, що почали менше користуватися приватним авто останнім часом через високі ціни на пальне.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє литовський мовник LRT за результатами замовленого опитування.

З тисячі респондентів на питання про те, чи вони стали їздити менше через високі ціни на пальне, 33% відповіли, що почали менше користуватися власним автомобілем. 46% кажуть, що не змінили свою поведінку. 20% не відповіли на запитання через те, що не є власниками авто або не визначились з відповіддю. 

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У групі виключноводіїв частка тих, хто почали користуватись автомобілем менше, склала 42%. Найбільш помітною тенденція виявилась серед старших людей, які живуть у невеликих містечках і селах, а також людей з нижчим рівнем доходу.

Більшість зазначають, що почали заїздити на заправки рідше і заповнювати бак менше, а також задумуються про авто з меншими витратами палива.

Водночас, 56% водіїв кажуть, що користуються авто як і раніше, а 1% - почали їздити навіть більше.

У Польщі минулого тижня повідомляли про випадок протестів водіїв на АЗС через високі ціни. 

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Литва

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