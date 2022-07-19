Сербия объявила о закупке газа у Венгрии

Сербия приобрела 500 миллионов кубометров газа у Венгрии, и этот газ будет храниться в венгерских хранилищах.

Об этом заявил министр финансов Сербии Синиша Мали, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Министр не сказал, откуда Венгрия, которая не добывает ископаемое топливо внутри страны, приобрела этот газ. Сербия уже перевела Венгрии авансовый платеж в размере 250 млн евро и намерена отправить еще один платеж в конце июля.

Мали сообщил, что поставщиками газа являются компании MVM и MET, и что указанное количество газа будет храниться в Венгрии до 1 октября.

Согласно соглашению, Сербия будет иметь право использовать ежедневный объем в размере 3 миллионов кубометров в октябре, а в период с ноября по февраль этот объем удвоится до 6 миллионов кубометров.

В марте суточный объем вновь вернется к 3 млн кубометров в сутки.

Сербы заполняют свое хранилище в Банатском дворе, и, по словам политика, доступ к этим запасам, хранящимся в Венгрии, а также дешевый российский газ гарантируют, что и население, и промышленность переживут зиму.

Мали также упомянул, что благодаря своим китайским друзьям они приобретут уголь, но добавил, что страна намерена подписать соглашения с 11 странами, чтобы обеспечить их достаточными источниками энергии.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на прошлой неделе заявил, что газовые хранилища Венгрии заполнены на 44% от вместимости.

Во время визита Сийярто в Белград 10 июня две страны объявили, что они подписали самое всеобъемлющее энергетическое соглашение на сегодняшний день.

Как известно, Сербия также не поддерживает санкций ЕС против России за вторжение в Украину.

Напомним, президент Сербии Александар Вучич сказал, что видит признаки мировой войны в том, как разворачивается события в войне РФ против Украины, и заявил, что на Балканах важно сделать все возможное для сохранения мира.