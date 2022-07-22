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Вице-канцлер Германии: запуск "Северного потока-2" категорически невозможен

Пятница, 22 июля 2022, 08:23

Германия выступает против ввода в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью ZDF, пишет "Европейская правда".

По его словам, запуск трубопровода "категорически невозможен", так как это будет означать увеличение зависимости от российского газа, а Европа не может этого допустить.

"Это было бы поднятием белого флага", — сказал Хабек.

Отвечая на вопрос об управлении газовым кризисом, Хабек отметил, что Германия до сих пор довольно хорошо переживала кризис.

"Мы сильная страна, с сильным взаимодействием между людьми…Путин увидит, насколько мы сильны", - добавил он.

Напомним, Европейская комиссия предложила новый законодательный инструмент и план сокращения спроса на газ, чтобы сократить использование газа в Европе на 15% до следующей весны.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен считает реальным сценарием, что Россия по политическим соображениям может совсем прекратить поставки газа в страны ЕС.

Португалия и Испания уже выступили против инициативы.

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Германия Энергетика

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