Вице-канцлер Германии: запуск "Северного потока-2" категорически невозможен
Германия выступает против ввода в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2".
Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью ZDF, пишет "Европейская правда".
По его словам, запуск трубопровода "категорически невозможен", так как это будет означать увеличение зависимости от российского газа, а Европа не может этого допустить.
"Это было бы поднятием белого флага", — сказал Хабек.
Отвечая на вопрос об управлении газовым кризисом, Хабек отметил, что Германия до сих пор довольно хорошо переживала кризис.
"Мы сильная страна, с сильным взаимодействием между людьми…Путин увидит, насколько мы сильны", - добавил он.
Напомним, Европейская комиссия предложила новый законодательный инструмент и план сокращения спроса на газ, чтобы сократить использование газа в Европе на 15% до следующей весны.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен считает реальным сценарием, что Россия по политическим соображениям может совсем прекратить поставки газа в страны ЕС.
Португалия и Испания уже выступили против инициативы.
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