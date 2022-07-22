Віцеканцлер Німеччини: запуск "Північного потоку-2" категорично неможливий

Німеччина виступає проти введення в експлуатацію російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив віцеканцлер, міністр у справах економіки та захисту клімату Роберт Габек в інтерв'ю ZDF, пише "Європейська правда".

За його словами, запуск трубопроводу "категорично неможливий", оскільки це означатиме збільшення залежності від російського газу, а Європа не може цього допустити.

"Це було б підняттям білого прапора", - сказав Габек.

Відповідаючи на питання щодо управління газовою кризою, Габек зазначив, що Німеччина досі досить добре переживала кризу.

"Ми сильна країна, із сильною взаємодією між людьми… Путін побачить, наскільки ми сильні", - додав він.

Напередодні Габек представив "пакет енергетичної безпеки", щоб відреагувати на майбутній дефіцит газу та енергії восени та взимку новими заходами.

Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала новий законодавчий інструмент і план скорочення попиту на газ, щоб скоротити використання газу в Європі на 15% до наступної весни.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає реальним сценарієм, що Росія з політичних міркувань може зовсім припинити постачання газу до країн ЄС.

Португалія та Іспанія вже висловилися проти ініціативи.

Читайте також - Головний союзник Путіна: як газове лобі ЄС діє проти України