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Премьер Венгрии рассказал свою версию, кто виноват в нападении Путина на Украину

Суббота, 23 июля 2022, 15:55

Премьер Венгрии Виктор Орбан намекнул, что нападения России на Украину можно было бы избежать и что он видит в этом вину западных союзников, которые не пошли на требования Путина вопреки интересам Украины.

Как сообщает Telex, пишет "Европейская правда", об этом он заявил в публичном выступлении.

Орбан отметил, что Кремль (в конце 2021-начале 2022 года - ЕП) выдвинул конкретные требования безопасности и были переданы США и членам НАТО, в частности о том, чтобы Украина никогда не стала членом Альянса. Требования России отвергли, заявив о продолжении политики "открытой двери". По мнению Орбана, этот отказ стал причиной того, почему Россия решила вооруженным путем обеспечить то, что не смогла получить в переговорах.

Премьер заявил также, что, по его мнению, до войны не дошло бы, если бы в эти решающие месяцы президентом США был Дональд Трамп, а канцлером Германии - Ангела Меркель.

По его мнению, Европа провалила свой шанс как посредника между Украиной и Россией, когда Франция и Германия были участниками Минского формата, но не могли обеспечить выполнение этих договоренностей, поэтому в Кремле теперь хотят говорить не с европейцами, а с США.

Орбан также призвал к новой стратегии ЕС относительно войны РФ против Украины, заявив, что санкции провалились, а Украина никогда не победит.

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