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В национальные школьные системы стран ЕС интегрировано около 500 тысяч украинских детей

Воскресенье, 24 июля 2022, 18:02

После полномасштабного вторжения России в Украину в национальные школьные системы стран Евросоюза интегрировали почти 500 тысяч украинских детей.

Об этом сообщил генеральный директорат Еврокомиссии по миграции и внутренним делам, пишет "Европейская правда".

"После военного вторжения России в Украину ЕС быстро отреагировал и продемонстрировал солидарность в действии, помогая нуждающимся. Уже 492 647 украинских детей интегрированы в национальные школьные системы стран ЕС", - говорится в сообщении.

3,9 млн человек зарегистрировались для получения временной защиты в государствах ЕС.

Как сообщалось, в Германии в школах и детсадах учатся более 146 тысяч украинцев, выехавших из-за войны.

Польша приняла 200 тысяч украинских детей, из них 160 тысяч в школы и 40 тысяч в детсады.

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