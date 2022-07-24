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У національні шкільні системи країн ЄС інтегровано майже 500 тисяч українських дітей

Неділя, 24 липня 2022, 18:02

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну до національних шкільних систем країн Євросоюзу інтегрували майже 500 тисяч українських дітей.

Про це повідомив генеральний директорат Єврокомісії з питань міграції і внутрішніх справ, пише "Європейська правда".

"Після військового вторгнення Росії в Україну ЄС швидко відреагував та продемонстрував солідарність у дії, допомагаючи нужденним. Вже 492 647 українських дітей інтегровано до національних шкільних систем країн ЄС", - йдеться у повідомленні.

3,9 млн осіб зареєструвались для отримання тимчасового захисту у державах ЄС.

Як повідомлялося, в Німеччині в школах і дитсадках навчаються понад 146 тисяч українців, які виїхали через війну.

Польща прийняла 200 тисяч українських дітей, з них 160 тисяч у школи і 40 тисяч в дитсадки. 

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