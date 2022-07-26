В Бундестаге обвинили Польшу в завышенных ожиданиях по поставкам танков

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн обвинила Польшу в завышенных ожиданиях, когда речь шла о круговом обмене бронетехникой.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Spiegel.

"В конце концов, мы не можем вырезать из своих ребер те танки, которые хотим", - сказала она.

По словам депутата, это знает и польское правительство.

Как отметила Штрак-Циммерманн, Польша сначала хотела получить компенсацию друг к другу немецкими танками Leopard 2 в рамках кругового обмена – передислокации советских танков Т-72 из Польши в Украину.

"Позже польские представители рассчитывали получить от 44 до 58 Leopard A4", – сказала Штрак-Циммерманн. Федеральное правительство, по ее словам, "обещало 20 единиц в течение 2023 года", сейчас, однако, давление оказывается с польской стороны из-за немецких СМИ.

"Это не очень полезно, особенно потому, что ко всем относятся справедливо", - отметила она.

Штрак-Циммерманн призвала к прямым поставкам вооружений в Украину, включая боевые машины пехоты Marder, транспортные средства типа Fuchs и танки Leopard 2: "Это не вызывает энтузиазма в канцелярии, которая хочет поставлять основные боевые танки только консультируясь с США и Францией. Но Германия могла бы показать пример. Украина не может ждать, пока мы здесь разберемся".

Напомним, на прошлой неделе заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский обвинил Германию в нарушении договоренностей по пополнению запасов вооружения, которые Варшава передала Киеву для противостояния российской агрессии.

Глава МИД Германии не исключила провала так называемых круговых поставок танков, о которых договорились с Польшей, и хочет заняться поисками альтернатив.