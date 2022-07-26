У Бундестазі звинуватили Польщу в завищених очікуваннях щодо поставок танків

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн звинуватила Польщу в завищених очікуваннях, коли йшлося про круговий обмін бронетехнікою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Зрештою, ми не можемо вирізати зі своїх ребер ті танки, які хочемо", — сказала вона.

За словами депутатки, це знає і польський уряд.

Як зазначила Штрак-Ціммерманн, Польща спочатку хотіла отримати компенсацію один до одного німецькими танками Leopard 2 в рамках кругового обміну – передислокації радянських танків Т-72 з Польщі в Україну.

"Пізніше польські представники розраховували отримати від 44 до 58 Leopard A4", - сказала Штрак-Ціммерманн. Федеральний уряд, за її словами, "обіцяв 20 одиниць протягом 2023 року", зараз, однак, тиск чиниться з польського боку через німецькі ЗМІ.

"Це не дуже корисно, особливо тому, що до всіх ставляться справедливо" - зазначила вона.

Штрак-Ціммерманн закликала до прямих поставок озброєнь в Україну, включно з бойовими машинами піхоти Marder, транспортними засобами типу Fuchs і танками Leopard 2: "Це не викликає ентузіазму у канцелярії, яка хоче постачати основні бойові танки лише консультуючись із США та Францією. Але Німеччина могла б показати приклад. Україна не може чекати, поки ми тут розберемося".

Нагадаємо, минулого тижня заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський звинуватив Німеччину в порушенні домовленостей щодо поповнення запасів озброєння, яке Варшава передала Києву для протистояння російській агресії.

Глава МЗС Німеччини не відкинула провалу так званих кругових поставок танків, про які домовилися з Польщею, та хоче зайнятися пошуками альтернатив.