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В Тбилиси – десятки задержаний за попытки срыва Прайд-недели и бросание яйцами в посольство ЕС

Воскресенье, 3 июля 2022, 10:45

В течение пятницы и субботы полиция в Тбилиси задержала более 40 представителей консервативных групп, которые протестовали против мер Прайд-недели и попытались забросать яйцами посольство ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости Грузия".

Все мероприятия грузинской Прайд-недели проходили в закрытом режиме по адресным приглашениям. От проведения Марша равенства грузинское ЛГБТ-сообщество отказалось из соображений безопасности. Ультраконсервативная группа "Альт-инфо", несмотря на такой формат, попыталась срывать мероприятия и устраивала пикеты у мест их проведения.

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В субботу тысячи сторонников "Альт-инфо" и созданной ими "Консервативной партии" собрались на проспекте Руставели, большинство людей привезли из других городов и сел страны. Они высказывались против евроинтеграции и обвиняли послов стран ЕС в "ЛГБТ-пропаганде". После нескольких часов на проспекте участники пошли под офис правящей "Грузинской мечты", где разорвали радужный флаг, а оттуда – к посольству ЕС. Отдельные люди попытались забрасывать здание яйцами, полиция остановила их. Там же сожгли флаг НАТО.

От посольства колонна пошла к месту проведения финального мероприятия Прайд-недели, там их тоже ждала полиция.

Всего в течение 2 июля задержали 17 человек, 1 июля - 26 человек по статьям о мелком хулиганстве и сопротивлении полиции. Где именно произошло большинство задержаний в субботу, не сообщается.

Первые акции против ЛГБТ активизировались задолго до Прайд-недели, еще в начале июня. Тогда на них приходили до нескольких десятков людей, организаторами называли ультраконсервативную инициативу "Моральность", акции проводили под представительством ЕС и посольством Литвы. На одной из них разорвали флаг Евросоюза.

Напомним, в прошлом году во время акций против ЛГБТ-прайда в Тбилиси пострадали 53 представителя СМИ, а избитый оператор Лексо Лашкарава вскоре умер. Эти события дополнительно обострили ситуацию внутри страны и негативно отразились на отношениях Грузии с ЕС.

Детальнее об этих событиях - в статье Смерть журналиста: почему нынешний кризис может стать самым острым для властей Грузии.

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Грузия

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