В Австрии бывшего вице-канцлера оправдали по делу о коррупции

Бывший вице-канцлер Австрии Гайнц-Кристиан Штрахе был оправдан в пятницу в судебном процессе по коррупции, второму, с которым он столкнулся после того, как скандал вокруг него сверг правительство страны в 2019 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Штрахе обвинили в том, что он обеспечил для бизнесмена Зигфрида Штиглица должность в наблюдательном совете Asfinag, государственной компании, управляющей системой автомобильных дорог Австрии, в обмен на пожертвования организации, близкой к ультраправой "Партии свободы" политика.

Государственный суд Вены оправдал и Штрахе, и Штиглица, ссылаясь на недостаточность доказательств. Позже Штрахе сказал, что он "благодарен и почувствовал облегчение, что фальшивые обвинения удалось опровергнуть в ходе судебного разбирательства... и что был вынесен оправдательный приговор".

Штрахе был центральной фигурой в падении австрийского правительства, состоявшего из консервативной партии тогдашнего канцлера Себастьяна Курца и Партии свободы.

В мае 2019 года появилось видео, на котором Штрахе, тогдашний лидер Партии свободы, предлагает услуги вероятному российскому инвестору. Запись побудила канцлера Себастьяна Курца распустить правительство. Штрахе, отрицавший какие-либо правонарушения, позже был исключен из "Партии свободы".

В отдельном судебном деле в прошлом году Штрахе был осужден за коррупцию за попытку изменить законы в пользу частной больницы в обмен на пожертвования его партии. Его приговорили к 15 месяцам лишения свободы условно.

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