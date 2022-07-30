В Австрії колишнього віцеканцлера виправдали у справі про корупцію

Колишній віцеканцлер Австрії Гайнц-Крістіан Штрахе був виправданий у п’ятницю у судовому процесі щодо корупції, другому, з яким він зіткнувся після того, як скандал навколо нього повалив уряд країни у 2019 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Штрахе звинуватили в тому, що він забезпечив для бізнесмена Зігфріда Штігліца посаду в наглядовій раді Asfinag, державної компанії, яка керує системою автомобільних доріг Австрії, в обмін на пожертвування організації, близькій до ультраправої "Партії свободи" політика.

Державний суд Відня виправдав і Штрахе, і Штігліца, посилаючись на недостатність доказів. Пізніше Штрахе сказав, що він "вдячний і відчув полегшення, що фальшиві звинувачення вдалося спростувати в ході судового розгляду... і що було винесено виправдувальний вирок".

Штрахе був центральною фігурою у падінні австрійського уряду, який складався з консервативної партії тодішнього канцлера Себастьяна Курца та Партії свободи.

У травні 2019 року з’явилося відео, на якому Штрахе, тодішній лідер "Партії свободи", пропонує послуги ймовірному російському інвестору. Запис спонукав канцлера Себастьяна Курца розпустити уряд. Штрахе, який заперечував будь-які правопорушення, пізніше був виключений з "Партії свободи".

В окремій судовій справі минулого року Штрахе був засуджений за корупцію за спробу змінити закони на користь приватної лікарні в обмін на пожертвування його партії. Його засудили до 15 місяців позбавлення волі умовно.

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