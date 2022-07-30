Польские оружейники подготовили для передачи Украине 8 САУ Krab

Восемь гаубиц Krab из подписанного в июне контракта с Украиной готовы к передаче получателю - оборудование ожидает завершения последних формальностей и будет транспортировано в Украину.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Polskie Radio24.

Сейчас в Польше завершается очередное обучение для солдат украинской армии, которые будут руководить гаубицами.

Отмечается, что восемь САУ Krab для украинской армии не будут переданы в рамках поддержки, которую польское правительство оказывает Украине. Это имплементация межправительственного соглашения, которое Польша и Украина заключили в Киеве в начале июня.

Контракт стоимостью свыше трех миллиардов злотых предусматривает производство компанией Huta Stalowa Wola для украинской артиллерии около 60 Krab и дополнительных машин.

Первые 18 гаубиц Krab были доставлены из Польши в Украину – в рамках военной поддержки – в мае. Это оборудование было передано из запасов польской армии.

Напомним, 155-миллиметровая САУ Krab весит около 48 тонн и может поражать цели на расстоянии 40 километров, выпуская до 6 ракет в минуту. Гусеничное шасси производится по корейской лицензии, а пушка является модификацией британского вооружения.

Как сообщалось, вице-премьер-министр и министр обороны Польши Мариуш Блащак во время визита в Киев 12 июля обсуждал возможность обучения украинских военнослужащих на польской территории.