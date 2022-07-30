Польські зброярі підготували для передачі Україні 8 САУ Krab

Вісім гаубиць Krab із підписаного в червні контракту з Україною готові до передачі одержувачу - обладнання чекає на завершення останніх формальностей і буде транспортовано в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polskie Radio24.

Наразі у Польщі завершується чергове навчання для солдатів української армії, які керуватимуть гаубицями.

Наголошується, що вісім САУ Krab для української армії не будуть передані в рамках підтримки, яку польський уряд надає Україні. Це імплементація міжурядової угоди, яку Польща та Україна уклали в Києві на початку червня.

Контракт вартістю понад три мільярди злотих передбачає виробництво компанією Huta Stalowa Wola для української артилерії близько 60 Krab та додаткових машин.

Перші 18 гаубиць Krab були доставлені з Польщі в Україну - в рамках військової підтримки - в травні. Це обладнання було передано з запасів польської армії.

Нагадаємо, 155-міліметрова САУ Krab важить близько 48 тонн і може вражати цілі на відстані 40 кілометрів, випускаючи до 6 ракет за хвилину. Гусеничне шасі виготовляється за корейською ліцензією, а гармата є модифікацією британського озброєння.

Як повідомлялося, віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час візиту до Києва 12 липня обговорював можливість навчання українських військовослужбовців на польській території.