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Папа Римский хочет сократить число заграничных поездок, но Киев хочет посетить

Суббота, 30 июля 2022, 19:08

Папа Римский Франциск в субботу признал, что больше не может путешествовать, как раньше, через больное колено, сказав, что его недельное канадское паломничество было "испытанием", которое показало, что ему нужно замедлиться и однажды, возможно, уйти на пенсию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ABC News.

В разговоре с журналистами во время путешествия домой из северного Нунавута 85-летний Франциск подчеркнул, что не думал об отставке, но сказал, что "дверь к этому открыта", и нет ничего плохого в том, что Папа уходит в отставку.

"Это не удивительно. Это не катастрофа. Папу можно изменить", - сказал он, сидя в инвалидной коляске в самолете.

Франциск сказал, что, хотя он до сих пор не думал об отставке, он осознает, что должен хотя бы замедлиться.

"Я думаю, что в моем возрасте и с такими ограничениями я должен экономить (свою энергию), чтобы иметь возможность служить церкви, или, наоборот, думать о возможности отойти", - сказал он.

Папа подтвердил, что надеется поехать в Казахстан в середине сентября на межконфессиональную конференцию, где он может встретиться с патриархом русской православной церкви Кириллом, оправдывающим войну в Украине.

Франциск также сказал, что хочет уехать в Киев, хотя поездка еще не подтверждена.

Кроме того, он надеется перенести поездку в Южный Судан, которую он упразднил из-за проблем с коленом. Он сказал, что часть поездки в Конго, вероятно, придется отложить до следующего года спустя сезон дождей.

В эксклюзивном интервью в начале этого месяца понтифик сказал Reuters, что надеется, что сможет уехать в Москву и Киев вскоре после своей поездки в Канаду.

После интервью Кремль заявил, что не имел предметных контактов с Ватиканом по поводу потенциального визита, тогда как Украина повторила свое приглашение понтифику.

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