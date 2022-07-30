Папа Римський хоче скоротити число закордонних поїздок, але Київ хоче відвідати

Папа Римський Франциск у суботу визнав, що більше не може подорожувати, як раніше, через хворе коліно, сказавши, що його тижневе канадське паломництво було "випробуванням", яке показало, що йому потрібно сповільнитися та одного дня, можливо, піти на пенсію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ABC News.

У розмові з журналістами під час подорожі додому з північного Нунавуту 85-річний Франциск підкреслив, що не думав про відставку, але сказав, що "двері до цього відкриті", і немає нічого поганого в тому, що Папа йде у відставку.

"Це не дивно. Це не катастрофа. Папу можна змінити", - сказав він, сидячи в інвалідному візку в літаку.

Франциск сказав, що, хоча він досі не думав про відставку, він усвідомлює, що має принаймні сповільнитися.

"Я думаю, що в моєму віці і з такими обмеженнями я повинен економити (свою енергію), щоб мати можливість служити церкві, або, навпаки, думати про можливість відійти", — сказав він.

Папа підтвердив, що сподівається поїхати до Казахстану в середині вересня на міжконфесійну конференцію, де він може зустрітися з патріархом російської православної церкви Кірілом, який виправдовує війну в Україні.

Франциск також сказав, що хоче поїхати до Києва, хоча поїздка ще не підтверджена.

Крім того, він сподівається перенести поїздку до Південного Судану, яку він скасував через проблеми з коліном. Він сказав, що частину поїздки в Конго, ймовірно, доведеться відкласти до наступного року через сезон дощів.

В ексклюзивному інтерв’ю на початку цього місяця понтифік сказав Reuters, що сподівається, що зможе поїхати до Москви та Києва незабаром після своєї поїздки до Канади.

Після інтерв'ю Кремль заявив, що не мав предметних контактів з Ватиканом щодо потенційного візиту, тоді як Україна повторила своє запрошення понтифіку.