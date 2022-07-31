Через пункт пропуска "Корчова-Краковец" с 1 августа будут пускать легковой транспорт

С 8 утра 1 августа через пункт пропуска "Корчова-Краковец" Львовской области будет возобновлен пропуск легковых автомобилей на выезд в Польшу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что о начале пропуска легковых автомобилей будет поставлено в известность дополнительно.

Пункт пропуска "Краковец-Корчова" после модернизации был открыт 20 июня. Здесь увеличили количество полос для грузовиков с четырех до десяти и создали дополнительные павильоны для таможенного и паспортного контроля.

Также на пункте пропуска увеличили количество пограничников и таможенников. Для их работы польская сторона предоставила специальные контейнерные модули. Планируется, что пропускная способность будет увеличена не менее чем на 50%.

В июле пункт пропуска "Корчева-Краковец" на границе Украины и Польши временно закрыли для легкового транспорта в связи с возведением защитного павильона.