Через пункт пропуску "Корчова-Краковець" з 1 серпня пускатимуть легковий транспорт

З 8 ранку 1 серпня через пункт пропуску "Корчова-Краковець" Львівської області буде відновлено пропуск легкових автомобілів на виїзд до Польщі.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що про початок пропуску легкових автомобілів буде повідомлено додатково.

Пункт пропуску "Краковець-Корчова" після модернізації відкрили 20 червня. Тут збільшили кількість смуг для вантажівок з чотирьох до десяти та створили додаткові павільйони для митного та паспортного контролю.

Також на пункті пропуску збільшили кількість прикордонників та митників. Для їх роботи польська сторона надала спеціальні контейнерні модулі. Планується, що пропускна спроможність буде збільшена щонайменше на 50%.

У липні пункт пропуску "Корчова-Краковець" на кордоні України та Польщі тимчасово закрили для легкового транспорту у зв'язку зі спорудженням захисного павільйону.