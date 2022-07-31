Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

США приняли более 100 тысяч беженцев из Украины

Воскресенье, 31 июля 2022, 12:27

За пять месяцев полномасштабного вторжения России в Украину Соединенные Штаты приняли более 100 тысяч украинских беженцев, выполнив таким образом обещание президента Джо Байдена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBS News.

Отмечается, что около 47 тысяч украинцев прибыли в США по временным или иммиграционным визам, а почти 30 тысяч украинцев – по программе United for Ukraine, которая предусматривает спонсорство американцами прибывших из Украины.

Кроме того, более 22 тысяч украинцев въехали в США через границу с Мексикой, а 500 украинцев попали в страну через обычную систему беженцев.

Украинцы, въехавшие в США по иммиграционным визам или по программе приема беженцев, могут получить разрешение на постоянное проживание и, наконец, получить гражданство США, но на это могут пойти годы.

Прибывшие через программу United for Ukraine получили временный гуманитарный статус, позволяющий им жить и работать в США на законных основаниях в течение двух лет.

Кроме того, все беженцы из Украины могут подать заявление на получение убежища в США могут просить убежища, которое в случае удовлетворения заявления позволит им получить вид на постоянное проживание.

Министерство внутренней безопасности США подтвердило CBS News информацию о более чем 100 тысячах прибывших украинцев, добавив, что это число "никогда не было ограничением".

"Мы очень гордимся тем, что помогаем предоставить убежище украинцам, которые бегут от неспровоцированного вторжения России. Министерство будет продолжать принимать новых украинцев в ближайшие недели и месяцы в соответствии с обязательствами президента Байдена", – добавили там.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Война с РФ

Статьи

"Я знаю, что Украина должна победить, но оптимистичный сценарий – чтобы война остановилась"

Таня Файон: "Мы понимаем, насколько велика цена войны. На Западных Балканах была кровавая война еще в 90-х, и мы до сих пор чувствуем ее цену"
29 июля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Украинская стратегия в отношении Беларуси: что Киев должен изменить как можно быстрее

Нападение на украинские города с территории Беларуси стало для украинцев травмой, после которой отношения между народами придется отстраивать фактически с нуля (укр.).
29 июля 2022 — Александр Шевченко, для Европейской правды

Эффект Додона. Как глава МИД Бельгии отказывается извиняться за визит в оккупированный Крым

Без ясного извинения и признания того, что в 2021 году она нарушила законы Украины, глава МИД Бельгии не сможет вести диалог с Киевом...
28 июля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда