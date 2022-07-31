США приняли более 100 тысяч беженцев из Украины

За пять месяцев полномасштабного вторжения России в Украину Соединенные Штаты приняли более 100 тысяч украинских беженцев, выполнив таким образом обещание президента Джо Байдена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBS News.

Отмечается, что около 47 тысяч украинцев прибыли в США по временным или иммиграционным визам, а почти 30 тысяч украинцев – по программе United for Ukraine, которая предусматривает спонсорство американцами прибывших из Украины.

Кроме того, более 22 тысяч украинцев въехали в США через границу с Мексикой, а 500 украинцев попали в страну через обычную систему беженцев.

Украинцы, въехавшие в США по иммиграционным визам или по программе приема беженцев, могут получить разрешение на постоянное проживание и, наконец, получить гражданство США, но на это могут пойти годы.

Прибывшие через программу United for Ukraine получили временный гуманитарный статус, позволяющий им жить и работать в США на законных основаниях в течение двух лет.

Кроме того, все беженцы из Украины могут подать заявление на получение убежища в США могут просить убежища, которое в случае удовлетворения заявления позволит им получить вид на постоянное проживание.

Министерство внутренней безопасности США подтвердило CBS News информацию о более чем 100 тысячах прибывших украинцев, добавив, что это число "никогда не было ограничением".

"Мы очень гордимся тем, что помогаем предоставить убежище украинцам, которые бегут от неспровоцированного вторжения России. Министерство будет продолжать принимать новых украинцев в ближайшие недели и месяцы в соответствии с обязательствами президента Байдена", – добавили там.