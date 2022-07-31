США прийняли понад 100 тисяч біженців з України

За п’ять місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати прийняли понад 100 тисяч українських біженців, таким чином виконавши обіцянку президента Джо Байдена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBS News.

Зазначається, що близько 47 тисяч українців прибули до США за тимчасовими або імміграційними візами, а майже 30 тисяч українців – за програмою United for Ukraine, яка передбачає спонсорство американцями прибулих з України.

Крім того, понад 22 тисячі українців в’їхали до США через кордон з Мексикою, а 500 українців потрапили в країну через звичайну систему біженців.

Українці, які в’їхали до США за імміграційними візами або за програмою прийому біженців, можуть отримати дозвіл на постійне проживання і, зрештою, здобути громадянство США, але на це можуть піти роки.

Ті, хто прибув через програму United for Ukraine, отримали тимчасовий гуманітарний статус, який дозволяє їм жити та працювати у США на законних підставах протягом двох років.

Крім того, всі біженці з України можуть подати заяву на отримання притулку у США можуть просити притулку, який в разі задоволення заяви дозволить їм отримати посвідку на постійне проживання.

Міністерство внутрішньої безпеки США підтвердило CBS News інформацію про понад 100 тисяч прибулих українців, додавши, що це число "ніколи не було обмеженням".

"Ми дуже пишаємося тим, що допомагаємо надати притулок українцям, які тікають від неспровокованого вторгнення Росії. Міністерство продовжуватиме приймати нових українців у найближчі тижні та місяці відповідно до зобов’язань президента Байдена", – додали там.