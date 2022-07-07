Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Глава МИД Германии: нельзя позволять РФ использовать встречу G20 в своих целях

Четверг, 7 июля 2022, 08:19

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что нельзя позволять России использовать встречу глав МИД стран Большой двадцатки (G20) в Индонезии в собственных целях.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на DW.

"Мы не будем в стороне, позволяя России использовать встречу как трибуну", - сказала Бербок.

По ее словам, в интересах всех – обеспечить уважение и соблюдение международного права. Также Бербок призвала к общему ответу на агрессивную войну России против Украины.

На двухдневной конференции глав МИД G20, которая стартует 7 июля на Бали, Бербок не будет встречаться лично с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщали ранее в МИД Германии.

В то же время ожидается, что Бербок примет участие в других встречах G20, которых также ожидают российского министра.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует отдельные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на министерской встрече G20.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что участие Украины в саммите государств G20 будет зависеть от ситуации с безопасностью и состава участников саммита.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия

Статьи

"Евроинтеграция" Верховной рады: что должно измениться в парламенте из-за статуса кандидата в ЕС

Чтобы успешно выполнить "домашнее задание" по евроинтеграции, Украине необходима и реформа работы Верховной рады. Что нужно поменять и что это изменит? (укр.)
6 июля 2022 — Станислав Ивасик, для Европейской правды

НАТО на киберзащите: как Альянс помогает Украине обороняться от хакерских атак РФ

Одной из мощнейших стала хакерская атака на украинские правительственные сайты, которая произошла накануне российского вторжения – в январе 2022 года (укр.)
6 июля 2022 — Александр Калиниченко, для Европейской правды

"Кандидат в члены" Триморья: как Украине лучше воспользоваться новым статусом

Что значит для Украины новый статус государства-партнера в Инициативе Триморья? И что нужно сделать, чтобы развить этот успех? (укр.)
5 июля 2022 — Александр Сливчук, для Европейской правды