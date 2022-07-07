Глава МИД Германии: нельзя позволять РФ использовать встречу G20 в своих целях

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что нельзя позволять России использовать встречу глав МИД стран Большой двадцатки (G20) в Индонезии в собственных целях.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на DW.

"Мы не будем в стороне, позволяя России использовать встречу как трибуну", - сказала Бербок.

По ее словам, в интересах всех – обеспечить уважение и соблюдение международного права. Также Бербок призвала к общему ответу на агрессивную войну России против Украины.

На двухдневной конференции глав МИД G20, которая стартует 7 июля на Бали, Бербок не будет встречаться лично с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщали ранее в МИД Германии.

В то же время ожидается, что Бербок примет участие в других встречах G20, которых также ожидают российского министра.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует отдельные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на министерской встрече G20.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что участие Украины в саммите государств G20 будет зависеть от ситуации с безопасностью и состава участников саммита.