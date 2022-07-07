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Глава МЗС Німеччини: не можна дозволити РФ використати зустріч G20 у своїх цілях

Четвер, 7 липня 2022, 08:19

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не можна дозволити Росії використати зустріч глав МЗС країн Великої двадцятки (G20) в Індонезії у власних цілях.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на DW.

"Ми не стоятимемо осторонь, дозволяючи Росії використовувати зустріч як трибуну", - сказала Бербок.

За її словами, в інтересах усіх - забезпечити повагу та дотримання міжнародного права. Також Бербок закликала до спільної відповіді на агресивну війну Росії проти України.

Під час дводенної конференції глав МЗС G20, яка стартує 7 липня на Балі, Бербок не зустрічатиметься особисто з російським колегою Сергієм Лавровим, повідомляли раніше в МЗС Німеччини.

Водночас очікується, що Бербок візьме участь в інших зустрічах G20, на яких також очікують російського міністра.

Раніше повідомлялося, що держсекретар США Ентоні Блінкен не планує переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на міністерській зустрічі G20.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що участь України в саміті держав G20 залежатиме від ситуації з безпекою та складу учасників саміту.

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Німеччина

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