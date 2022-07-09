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Лидер "Грузинской мечты" обвинил посла США в оскорблении депутата, заявившего о связях дипломата с оппозицией

Суббота, 9 июля 2022, 14:13

Лидер "Грузинской мечты" Иракли Кобахидзе в субботу обвинил посла США в Грузии Келли Дегнан в том, что она оскорбила депутата Михаила Кавелашвили, обвинившего дипломатку в связях с оппозицией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Владелец оппозиционного канала Грузии заявил, что в посольстве США на него напали лидеры правящей партии

Накануне Кавелашвили обратился к Дегнан с открытым письмом, где фактически обвинил посла в связях с бывшей правящей партией "Единое национальное движение" и заявил, что ее поступки могут поколебать репутацию Америки в Грузии.

В ответ Дегнан заявила, что письмо Кавелашвили было "полное лжи и теорий заговора", и она даже не смогла дочитать его до конца.

"Прискорбно, когда во лжи обвиняют депутата парламента Грузии, Мишу Кавелашвили – избранного народом парламентария, нашего коллегу, и эта форма ответа и не только форма, но и содержание, были очень печальными… Нарушение дипломатических стандартов – это то, что требует реагирования всех парламентариев", – заявил Кобахидзе.

Напомним, Кавелашвили вместе с депутатами Дмитрием Хундадзе и Созаром Субари в конце июня ушел из "Грузинской мечты", обещав рассказать обществу многие политические кулуары. За последнюю неделю они распространили несколько открытых писем, обвинив Запад в попытках втягивания Грузии в войну.

Отметим, что Хундадзе в субботу также распространил письмо, в котором говорится, что Дегнан "способствует углублению поляризации" и нарушает принципы демократии. Он призвал Дегнана дочитать письмо Кавелашвили и "ответить на вопросы избранных представителей народа".

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Грузия США

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