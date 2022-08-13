Во время фестиваля в Испании обрушилась сцена, есть погибший и десятки раненых

По меньшей мере, один человек погиб и десятки получили ранения после того, как сильный ветер вызвал обвал части сцены на фестивале танцевальной музыки вблизи испанского города Валенсия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В результате резких порывов ветра на фестивале Medusa, огромном фестивале электронной музыки, проходившем в течение шести дней в городе Кульера к югу от Валенсии, пострадала также другая инфраструктура.

Среди пострадавших трое получили серьезные травмы, у 14 травм меньшей сложности, сообщили в Twitter реагиональной службы экстренной помощи. Позже региональные органы здравоохранения сообщили, что предоставлена ​​помощь 40 лицам.

"Мы полностью разорены и огорчены тем, что произошло сегодня утром", - говорится в заявлении организаторов на странице фестиваля в Facebook.

Они сказали, что чрезвычайные погодные условия повлекли за собой повреждение различной инфраструктуры на месте фестиваля.

"Около четырех часов утра неожиданный и сильный ветер разрушил определенные зоны фестиваля, заставив руководство принять немедленное решение освободить концертную зону, чтобы обеспечить безопасность посетителей, работников и артистов", - сообщили организаторы.

Фестиваль пока приостановлен, сообщили они.

Национальная телекомпания TVE показала кадры сильных порывов ветра, бьющих по палаткам людей ночью.

Национальное метеорологическое агентство AEMET сообщило, что ночью были "сильные порывы ветра и внезапное повышение температуры", причем в аэропорту Аликанте в регионе Валенсия были зафиксированы порывы ветра 82 км/ч.