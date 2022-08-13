Під час фестивалю в Іспанії обвалилася сцена, є загиблий і десятки поранених

Щонайменше одна людина загинула і десятки отримали поранення після того як сильний вітер спричинив обвал частини сцени на фестивалі танцювальної музики поблизу іспанського міста Валенсія.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

В результаті різких поривів вітру на фестивалі Medusa, величезному фестивалі електронної музики, який проходив протягом шести днів у місті Кульєра на південь від Валенсії, постраждала також інша інфраструктура.

Серед постраждалих троє отримали серйозні травми, у 14 травми меншої складності, повідомили у Twitter реагіональної служби екстреної допомоги. Пізніше регіональні органи охорони здоров'я повідомили, що надано допомогу 40 особам.

"Ми повністю спустошені та засмучені тим, що сталося сьогодні вранці", - йдеться у заяві організаторів на сторінці фестивалю у Facebook.

Вони сказали, що надзвичайні погодні умови спричинили пошкодження різної інфраструктури на місці фестивалю.

"Близько четвертої години ранку несподіваний і сильний вітер зруйнував певні зони фестивалю, змусивши керівництво прийняти негайне рішення звільнити концертну зону, щоб гарантувати безпеку відвідувачів, працівників і артистів", - повідомили організатори.

Фестиваль поки призупинено, повідомили вони.

Національна телекомпанія TVE показала кадри сильних поривів вітру, що б'ють по наметах людей посеред ночі.

Національне метеорологічне агентство AEMET повідомило, що вночі були "сильні пориви вітру та раптове підвищення температури", причому в аеропорту Аліканте в регіоні Валенсія були зафіксовані пориви вітру 82 км/год.

Нагадаємо, у місті Ґюнцбург на півдні Німеччини в парку "Леґоленд" зіштовхнулися два вагони на американських гірках – постраждала 31 людина, одна з них отримала серйозні травми.