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Советский танк в Нарве: мэрия уклонилась от обсуждения о переносе памятника

Понедельник, 15 августа 2022, 19:47

Мэрия эстонского города Нарва, население которого почти полностью составляют россияне, уклонилась от обсуждения судьбы советского памятника-танка на набережной города, де-факто уступив решение центральному правительству.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

15 августа на заседании мэрии обсуждали вопрос о переносе Т-34 с публичного пространства на закрытую территорию, но заместитель председателя в последний момент заявила, что вопрос обсуждать не будут, потому что если не выносить его на обсуждение - решение примут на центральном уровне.

Премьер Кая Каллас после этого сказала, что решение о судьбе памятника придется принимать правительству и обсуждение по этому поводу состоится "в ближайшее время".

Она заверила также, что танк не будут демонтировать "посреди ночи", если будет принято решение о его переносе.

"Позиция правительства очень четкая – советские памятники нужно перенести. И чтобы сохранять спокойствие в обществе, это лучше сделать как можно скорее", – отметила премьер.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс и глава МИД Урмас Рейнсалу ранее тоже высказались за то, что танк нужно перенести с набережной как можно быстрее.

"Чем дольше этот танк там где есть, тем больше возможностей организовывать вокруг него провокации, тем больше возможностей для нашего нашего соседа России использовать его для своих целей и создания внутреннего раскола в Эстонии. Так что чем скорее, тем лучше", - отметил Ляенеметс.

"Урок "Бронзовой ночи" – что чем дольше прокрастиновать, тем большую проблему потом получишь", – отметил по этому поводу Урмас Рейнсалу.

Министры считают, что танк можно было бы переместить в музей. Кая Каллас аргументирует, что если это место будет в Нарве – проблема не решится и он продолжит оставаться символом, вокруг которого можно нагнетать напряжение.

На днях Эстония выдворила двух сотрудников российского издания "Известия", которые въехали в Эстонию за туристическими шенгенскими визами и поехали делать материал о нарвском танке.

Детальнее об особенностях эстонской Нарвы и дискуссии вокруг танка - в видео "ЕвроПравды"

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Эстония

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