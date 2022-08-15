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Радянський танк у Нарві: мерія ухилилась від обговорення про перенесення пам'ятника

Понеділок, 15 серпня 2022, 19:47

Мерія естонського міста Нарва, населення якого майже повністю складають росіяни, ухилилася від обговорення щодо долі радянського пам’ятника-танка на набережній міста, де-факто уступивши рішення центральному уряду. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

15 серпня на засіданні мерії мали обговорювати питання про перенесення Т-34 з публічного простору на закриту територію, але заступниця голови в останній момент заявила, що питання обговорювати не будуть, тому що якщо не виносити його на обговорення - рішення приймуть на центральному рівні.

Прем’єрка Кая Каллас після цього сказала, що рішення щодо пам’ятника доведеться приймати уряду і обговорення з цього приводу відбудеться "найближчим часом". 

Вона запевнила також, що танк не демонтуватимуть "посеред ночі", якщо буде прийняте рішення про його перенесення. 

"Позиція уряду дуже чітка - радянські пам’ятники потрібно перенести. І щоб зберігати спокій у суспільстві, це краще зробити якнайшвидше", - зазначила прем’єрка.

Міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс та глава МЗС Урмас Рейнсалу раніше теж висловилися за те, що танк потрібно перенести з набережної якнайшвидше. 

"Чим довше цей танк там де є, тим більше можливостей організовувати довкола нього провокації, тим більше можливостей для нашого нашого сусіда Росії використовувати його для своїх цілей і створення внутрішнього розколу в Естонії. Тож чим швидше, тим краще", - зазначив Ляенеметс.

"Урок "Бронзової ночі" - що чим довше прокрастинувати, тим більшу проблему потім отримаєш", - зазначив з цього приводу Урмас Рейнсалу. 

Міністри вважають, що танк можна було би перемістити у музей. Кая Каллас аргументує, що якщо це місце буде у Нарві - проблема не вирішиться і він продовжить залишатися символом, довкола якого можна нагнітати напругу. 

Днями Естонія видворила двох співробітників російського видання "Известия", які в’їхали до Естонії за туристичними шенгенськими візами і поїхали робити матеріал про нарвський танк. 

Детальніше про особливості естонської Нарви і дискусію довкола танка - у відео "ЄвроПравди" 

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Естонія

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