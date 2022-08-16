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США совершили запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Вторник, 16 августа 2022, 13:41

США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы продемонстрировать готовность своих ядерных сил.

Об этом сообщило командование глобальных ударов Воздушных сил США, пишет "Европейская правда".

Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III была запущена с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии, чтобы "продемонстрировать готовность ядерных сил США и обеспечить уверенность в смертоносности и эффективности ядерного сдерживания", говорится в сообщении.

В ВВС США отметили, что этот тестовый запуск является частью обычных и периодических мер, направленных на демонстрацию того, что средства ядерного сдерживания Соединенных Штатов являются безопасными, надежными и эффективными для сдерживания угроз XXI века и успокоения союзников.

"Такие испытания раньше происходили более 300 раз, и это испытание не является результатом текущих мировых событий", - говорится в сообщении.

В начале месяца это испытание было отложено во избежание напряженности в отношениях с Китаем.

В марте США также перенесли пробный запуск Minuteman III, чтобы снизить ядерную напряженность с Россией на фоне войны в Украине.

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США Ядерное оружие

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