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Щоб знизити рівень напруги - США відклали випробування ракети Minuteman III

Субота, 2 квітня 2022, 01:41

Американські військові перенесли випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на  Reuters, початково випробування були заплановані на 2 березня.

Тепер випробування ракети Minuteman III має пройти наприкінці року.

У Військово-повітряних силах США вперше прокоментували цей перенос. – це було потрібно, щоб  знизити ядерну напруженість із Росією на тлі війни в Україні.  "ВВС впевнені в готовності стратегічних сил США", - зазначає представник ВПС США Енн Стефанек.

Схожду оцінку озвучили й в Міноборони США. Там зазначають, що таким чином Вашингтон демонстрував, що він не мав наміру "брати участь у будь-яких діях, які можуть бути неправильно зрозумілі або витлумачені".

Reuters  нагадує – цей крок Сполучених Штатів відбувся на тлі переведення Росією стратегічних сил "у особливий режим несення бойового чергування".

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США Ядерна зброя Війна з РФ

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