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Генсек ООН требует создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС

Четверг, 18 августа 2022, 20:26

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что любое потенциальное повреждение запорожской АЭС было бы "самоубийством".

Об этом, как пишет Европейская правда со ссылкой на CNN, он заявил после встречи с президентом Владимиром Зеленским во Львове в четверг.

Гутерреш призвал к "демилитаризации" района вокруг АЭС и сказал, что срочно необходимо соглашение, чтобы "восстановить станцию ​​как чисто гражданскую инфраструктуру и обеспечить безопасность региона".

"Мы должны сказать, как есть – любой потенциальный ущерб Запорожской АЭС является самоубийством", – сказал Гутерреш.

"В тесном контакте с МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) Секретариат ООН оценил, что мы имеем в Украине материально-техническое обеспечение и потенциал безопасности для поддержки любой миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции из Киева, если Россия и Украина согласятся," , – заявил он.

По словам генсека, нужно приложить все усилия, чтобы обеспечить, чтобы объекты или территория АЭС не являлись объектом военных действий.

"Военная техника и персонал должны быть выведены из завода. Необходимо избегать дальнейшего развертывания сил или оборудования на месте. Район нужно демилитаризовать", – заявил Гутерреш.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что пребывание российских военных на Запорожской АЭС создает большие риски и призвал демилитаризировать станцию ​​и как можно быстрее допустить туда инспекцию МАГАТЭ.

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ООН Война с РФ

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