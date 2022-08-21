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В Литву прибыл один из крупнейших военных кораблей США

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Воскресенье, 21 августа 2022, 10:56

В Литву прибыл американский десантный корабль USS Kearsarge, который является командным кораблем 22-го экспедиционного отряда морской пехоты США.

Об этом сообщают Военно-морские силы Литвы на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

Корабль зашел в порт Клайпеды 20 августа. Это самый большой корабль, когда-либо заходивший в Литву.

Посольство США в Литве сообщило, что американский корабль прибыл для демонстрации солидарности и единства союзников по НАТО.

Длина корабля USS Kearsarge составляет 257,3 метра, ширина 60,1 метра, осадка 10,5 метра. Экипаж корабля насчитывает более 2 тысяч человек, но одновременно на борту находится до 1,5 тыс. человек.

 

Корабль спроектирован так, чтобы на нем можно было разместить десантные корабли с воздушной подушкой для быстрого перемещения войск и штурмовики AV-8B Harrier для непосредственной авиационной поддержки.

Кроме того, этот корабль может нести до 26 вертолетов ВМС США.

Напомним, министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас сообщил о готовящихся двух новых пакетах военной помощи Украине.

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Литва США

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