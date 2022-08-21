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До Литви прибув один із найбільших військових кораблів США

фото, відео
Неділя, 21 серпня 2022, 10:56

До Литви прибув американський десантний корабель USS Kearsarge, який є командним кораблем 22-го експедиційного загону морської піхоти США.

Про це повідомляють Військово-морські сили Литви на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

Корабель зайшов у порт Клайпеди 20 серпня. Це найбільший корабель, який коли-небудь заходив до Литви.

Посольство США у Литві повідомило, що американський корабель прибув для демонстрації солідарності та єдності союзників щодо НАТО.

Довжина корабля USS Kearsarge становить 257,3 метра, ширина 60,1 метра. Екіпаж корабля налічує понад 2 тисячі осіб, але одночасно на борту перебуває до 1,5 тисяч осіб.

 

Корабель спроєктований так, щоб на ньому можна було розмістити десантні кораблі з повітряною подушкою для швидкого переміщення військ та штурмовики AV-8B Harrier для безпосередньої авіаційної підтримки.

Крім того, цей корабель може нести до 26 гелікоптерів ВМС США.

Нагадаємо, міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас повідомив про підготовку двох нових пакетів військової допомоги Україні.

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Литва США

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