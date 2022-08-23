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Стефанчук анонсировал первый парламентский саммит Крымской платформы

Вторник, 23 августа 2022, 20:07

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в своем выступлении на Втором саммите Крымской платформы анонсировал проведение ее парламентского саммита в Хорватии в конце октября.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня у меня большая честь и удовольствие анонсировать проведение первого парламентского саммита международной Крымской платформы, который состоится в конце октября – ориентировочно, как было озвучено, до 24-25 октября – в Республике Хорватия в городе Загребе", – сказал Стефанчук.

По его словам, по договоренности с хорватской стороной Верховная Рада и сабор (парламент) Хорватии выступают соорганизаторами этого важного мероприятия.

"Таким образом, мы разворачиваем парламентскую деятельность международного измерения Крымской платформы", – отметил глава украинского парламента.

Напомним, во Втором саммите Крымской платформы, который проходит в онлайн-формате, принимают участие около 60 представителей государств и международных организаций.

Крымская платформа – созданный в 2021 году международный формат, ставящий целью добиться деоккупации Крыма. Первый саммит состоялся в прошлом году тоже 23 августа в Киеве.

В нем приняли участие представители 47 государств и международных организаций, одобривших совместное межгосударственное решение о том, как действовать для прекращения аннексии и возвращения Крыма.

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Крым

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