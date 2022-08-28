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В Турции туравтобус упал в обрыв: пять погибших, 38 раненых

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Воскресенье, 28 августа 2022, 20:42

В Турции в воскресенье днем ​​упал в обрыв туристический автобус, который направлялся в город Муданья прибрежной провинции Бурса – в результате пять человек погибли, а еще 38 получили ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Milliyet.

По предварительным данным, у автобуса повредился тормоз, водитель потерял управление и выехал за пределы трассы. Там машина около 20 метров волочилась вниз обрывом, пока не врезалась в дерево.

Последствия аварии с участием туристического автобуса в Турции
Последствия аварии с участием туристического автобуса в Турции
ФОТО: MILLIYET

На место аварии выехали службы экстренной медицинской помощи, пожарные, спасатели и правоохранители.

Водитель автобуса и еще двое пассажиров скончались на месте, еще два человека – по дороге в больницу. Всех пострадавших отвезли в медзаклды.

Последствия аварии с участием туристического автобуса в Турции
Последствия аварии с участием туристического автобуса в Турции
ФОТО: MILLIYET

Прокуратура соседнего с Бурсой города Инегел начала расследование аварии. Идет судебно-медицинская экспертиза тел погибших и техническая экспертиза автобуса.

Как сообщалось, в Румынии попал в ДТП автобус, следовавший из Турции в Украину, в результате чего половина пассажиров нуждалась в медицинской помощи.

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