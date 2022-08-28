У Туреччині туравтобус впав в урвище: п’ять загиблих, 38 поранених
Неділя, 28 серпня 2022, 20:42
У Туреччині в неділю вдень упав в урвище туристичний автобус, який прямував до міста Муданья прибережної провінції Бурса – у результаті п’ятеро людей загинули, а ще 38 зазнали поранень.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Milliyet.
За попередніми даними, в автобуса пошкодилось гальмо, водій втратив керувння і виїхав за межі траси. Там машина близько 20 метрів волочилася вниз урвищем, поки не врізалася в дерево.
На місце аварії виїхали служби екстреної медичної допомоги, пожежники, рятувальники і правоохоронці.
Водій автобуса і ще двоє пасажирів померли на місці, ще двоє людей – по дорозі до лікарні. Усіх постраждалих відвезли до медзаклдів.
Прокуратура сусіднього з Бурсою міста Інеґьол розпочала розслідування аварії. Триває судово-медична експертиза тіл загиблих і технічна експертиза автобуса.
Як повідомлялося, в Румунії потрапив у ДТП автобус, що прямував з Туреччини до України, внаслідок чого половина пасажирів потребували медичної допомоги.