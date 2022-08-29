Разведка США изучает секретные документы, изъятые из резиденции Трампа

Разведывательное сообщество США получило для анализа стопки секретных документов, изъятых во время обыска резиденции 45-го президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида в начале августа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В письме директора Национальной разведки США Эврил Гейнс, присланном на прошлой неделе членам Конгресса США, указывалось, что ведомство работает с министерством юстиции для "содействия анализу секретности" изъятых у Трампа документов.

Как передает Reuters со ссылкой на текст письма, Национальная разведка "также возглавит процесс анализа разведсообществом потенциального риска национальной безопасности, который мог бы возникнуть в результате раскрытия документов".

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в понедельник подтвердил журналистам, что разведка действительно анализирует изъятые в резиденции 45-го американского президента документы.

"Такие действия со стороны директора и разведывательного сообщества уместны", - заявил Кирби.

Ранее министерство юстиции США опубликовало афидевит, из которого следует, что расследует изъятие Трампом тайных документов из Белого дома, поскольку считает, что в них содержались данные высокой степени конфиденциальности, которые могли быть скомпрометированы.

Напомним, обыски у Трампа прошли в начале августа. Это первый подобный прецедент в истории США. По информации СМИ, среди изъятых документов есть тайные, часть которых, возможно, даже касалась ядерного оружия.

Обвинения, угрожающие Трампу из-за этого, могут привести к его заключению – что также может произойти впервые в истории.

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