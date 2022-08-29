Розвідка США вивчає секретні документи, вилучені з резиденції Трампа

Розвідувальна спільнота США отримала для аналізу стоси секретних документів, вилучених під час обшуку резиденції 45-го президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаґо, штат Флорида на початку серпня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У листі директорки Національної розвідки США Евріл Гейнс, надісланому минулого тижня до членів Конгресу США, вказувалося, що відомство працює з міністерством юстиції для "сприяння аналізу секретності" вилучених у Трампа документів.

Як передає Reuters із посиланням на текст листа, Національна розвідка "також очолить процес аналізу розвідспільнотою потенційного ризику національній безпеці, який міг би виникнути внаслідок розкриття документів".

Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі в понеділок підтвердив журналістам, що розвідка справді аналізує вилучені в резиденції 45-го американського президента документи.

"Такі дії з боку директорки й розвідувальної спільноти є доречними", – заявив Кірбі.

Раніше міністерство юстиції США опублікувало афідевіт, із якого випливає, що розслідує вилучення Трампом таємних документів із Білого дому, оскільки вважає, що в них містилися дані високого ступеня конфіденційності, які могли бути скомпрометовані.

Нагадаємо, обшуки у Трампа відбулися на початку серпня. Це перший подібний прецедент в історії США. Серед вилучених документів є таємні, частина яких, можливо, навіть стосувалася ядерної зброї.

Звинувачення, які загрожують Трампу через це, можуть призвести до його ув’язнення – що також може статися вперше в історії.

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