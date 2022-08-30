Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Молдове на телевидении и радио запустят рекламу с призывом экономить энергию

Вторник, 30 августа 2022, 09:21

В Молдове с 1 сентября на всех телеканалах и радио будут показываться короткий ролик с призывом к гражданам экономно потреблять энергоресурсы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

По решению Нацкомиссии по чрезвычайным ситуациям, на период чрезвычайной ситуации в энергетике телеканалы и радиостанции должны будут бесплатно транслировать 10 секундное видео/объявление с информацией для граждан о том, как экономнее использовать газ и электроэнергию.

Информацию нужно будет размещать в наиболее популярные утренние и вечерние часы.

Как сообщалось, на прошлой неделе правительство Молдовы утвердило план на случай ограничения или прекращения поставок газа в холодное время года.

В Евросоюзе планируют экстренное вмешательство, чтобы попытаться остановить резкий рост цен на электроэнергию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Молдова Энергетика

Статьи

Балканы избежали войны: кто выиграл и кто проиграл от компромисса Сербии и Косова

Вмешательство США помогло избежать войны на Балканах. Сербия и Косово сумели достичь компромисса, который совсем не удовлетворяет РФ.
30 августа 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Стефанишина: Окно для членства Украины в НАТО может открыться еще до конца войны с Россией

Вице-премьер Ольга Стефанишина: "Мы не будем ждать, пока ЕС нам расскажет, как действовать дальше... Украина может выполнить все за три года. Посмотрим, сможет ли ЕС..."
29 августа 2022 — Сергей Сидоренко, Юрий Панченко, Европейская правда

Почему приватизация облегчит Украине путь в ЕС: опыт трех стран

Среди требований ЕС к Украине нет масштабной приватизации. Однако такой шаг поможет выполнить другие требования, необходимые для начала переговоров о вступлении (укр.)
29 августа 2022 — Кирилл Сидорчук, для Европейской правды