В Молдове на телевидении и радио запустят рекламу с призывом экономить энергию

В Молдове с 1 сентября на всех телеканалах и радио будут показываться короткий ролик с призывом к гражданам экономно потреблять энергоресурсы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

По решению Нацкомиссии по чрезвычайным ситуациям, на период чрезвычайной ситуации в энергетике телеканалы и радиостанции должны будут бесплатно транслировать 10 секундное видео/объявление с информацией для граждан о том, как экономнее использовать газ и электроэнергию.

Информацию нужно будет размещать в наиболее популярные утренние и вечерние часы.

Как сообщалось, на прошлой неделе правительство Молдовы утвердило план на случай ограничения или прекращения поставок газа в холодное время года.

В Евросоюзе планируют экстренное вмешательство, чтобы попытаться остановить резкий рост цен на электроэнергию.