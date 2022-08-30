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У Молдові на телебаченні й радіо запустять рекламу із закликом економити енергію

Вівторок, 30 серпня 2022, 09:21

У Молдові з 1 вересня на усіх телеканалах та радіо будуть показувати короткий ролик із закликом до громадян економно споживати енергоресурси. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

За рішенням Нацкомісії з надзвичайних ситуацій, протягом часу дії надзвичайної ситуації в енергетиці телеканали й радіостанції повинні будуть безкоштовно транслювати 10 секундне відео / оголошення з інформацією для громадян про те, як економніше використовувати газ та електроенергію. 

Інформацію потрібно буде розміщувати у найбільш популярні ранкові та вечірні години. 

Як повідомлялося, минулого тижня уряд Молдови затвердив план на випадок обмеження чи припинення постачання газу в холодну пору року. 

У Євросоюзі планують екстрене втручання, щоб спробувати зупинити різке зростання цін на електроенергію.

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Молдова Енергетика

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