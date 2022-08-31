Президент Германии обвинил РПЦ в кощунстве за поддержку войны в Украине

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии одиннадцатой пленарной ассамблеи Всемирного совета церквей в среду, подверг критике Русскую православную церковь за поддержку агрессивной войны России против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit.

"Они оправдывают войну в Украине – против таких же, как и они, против собственных братьев и сестер по вере. Эта пропаганда против свободных прав граждан другой страны, этот национализм, произвольно заявляющий о Божьей воле ради имперских мечтаний о правлении диктатуры, должен встретить наше сопротивление", - подчеркнул Штайнмайер.

Свои слова президент Германии произнес тогда, когда в зале находились представители РПЦ. "Ожидаю от этой встречи, что их не обойдет правда об этой жестокой войне и критике роли их церковного руководства", - добавил он.

Штайнмайер добавил, что диалог с представителями РПЦ, если и должен вестись, то не должен быть самоцелью: "Диалог, который ограничивается благочестивыми мечтами и остается размытым, в худшем случае становится площадкой для оправданий и пропаганды".

Российские власти используют православную церковь для пропаганды своей агрессивной политики и войны против Украины. Патриарх Кирилл оправдывает российское военное вторжение в Украину и призвал Кремль воплощать задуманные намерения мирных украинцев.

В апреле предстоятель РПЦ Кирилл выступил с речью в храме вооруженных сил РФ, расхваливая молодых россиян, которые становятся в ряды армии и идут убивать украинцев.

Формально РПЦ находится в тесном литургическом и административном отношении с Украинской православной церковью Московского патриархата, имеющей наибольшее количество общин среди религиозных организаций в Украине.