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Президент Німеччини звинуватив РПЦ у блюзнірстві через підтримку війни в Україні

Середа, 31 серпня 2022, 22:05

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, виступаючи на відкритті одинадцятої пленарної асамблеї Всесвітньої ради церков у середу, розкритикував Російську православну церкву за підтримку агресивної війни Росії проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit.

"Вони виправдовують війну в Україні – проти таких же, як і вони, проти власних братів і сестер по вірі. Ця пропаганда проти вільних прав громадян іншої країни, цей націоналізм, який довільно заявляє про Божу волю заради імперських мрій про правління диктатури, повинен зустріти наш спротив", – наголосив Штайнмаєр.

Свої словам президент Німеччини виголосив тоді, коли в залі перебували представники РПЦ. "Очікую від цієї зустрічі, що їх не омине правда про цю жорстоку війну та критика ролі їхнього церковного керівництва", – додав він.

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Штайнмаєр додав, що діалог із представниками РПЦ, якщо і має вестися, то не повинен бути самоціллю: "Діалог, який обмежується благочестивими мріями й лишається розмитим, у найгіршому випадку стає майданчиком для виправдань і пропаганди".

Російська влада використовує православну церкву для пропаганди своєї агресивної політики та війни проти України. Патріарх Кіріл виправдовує російське військове вторгнення в Україну та закликав Кремль втілювати задумані наміри щодо мирних українців.

У квітні предстоятель РПЦ Кіріл виступив із промовою в храмі збройних сил РФ, розхвалюючи молодих росіян, які стають до лав армії й ідуть вбивати українців.

Формально РПЦ перебуває в тісному літургійному та адміністративному стосунку з Українською православною церквою Московського патріархату, яка має найбільшу кількість громад серед релігійних організацій в Україні.

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Німеччина Війна з РФ

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