Посол Британии отреагировала на скандальный отчет Amnesty International по обвинению ВСУ

Посол Британии Мелинда Симмонс прокомментировала отчет Amnesty International о войне в Украине, который вызвал волну возмущения из-за обвинений в адрес Вооруженных сил Украины.

Как пишет "Европейская правда", свое заявление посол опубликовала в Twitter.

"Единственное, что угрожает украинским мирным жителям – это российские ракеты, оружие и мародерство российских войск. Точка. Если бы Россия прекратила вторжение в Украину, опасности не было бы", – подчеркнула Мелинда Симмонс.

Єдине, що загрожує 🇺🇦 мирним жителям, це 🇷🇺 ракети, зброя та мародерство російських військ. Крапка. Якби Росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки не було б. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) August 5, 2022

Напомним, 4 августа правозащитная организация Amnesty International выпустила отчет, в котором заявляет, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, размещаясь на территории школ и больниц.

Украинский офис организации после этого обнародовал комментарий, в котором объясняет, что украинская команда не была вовлечена в подготовку отчета и с самого начала пыталась убедить коллег в недопустимости и неполноте такого материала и в итоге отказалась переводить и распространять его, но к их мнению не прислушались.

В Офисе президента после публикации отчета отметили, что жизни украинцев грозит только российская армия, а заявления Amnesty International не что иное, как участие в дискредитационной кампании России против Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что материал Amnesty International свидетельствует о "потере адекватности" в организации.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что такой отчет создает фальшивый баланс между преступником и жертвой.