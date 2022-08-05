Посол Британії відреагувала на скандальний звіт Amnesty International зі звинуваченням ЗСУ

Посол Британії Мелінда Сіммонс прокоментувала звіт Amnesty International щодо війни в Україні, який спричинив хвилю обурення через звинувачення на адресу Збройних сил України.

Як пише "Європейська правда", свою заяву посол опублікувала у Twitter.

"Єдине, що загрожує українським мирним жителям - це російські ракети, зброя та мародерство російських військ. Крапка. Якби Росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки не було б", - наголосила Мелінда Сіммонс.

Єдине, що загрожує 🇺🇦 мирним жителям, це 🇷🇺 ракети, зброя та мародерство російських військ. Крапка. Якби Росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки не було б. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) August 5, 2022

Нагадаємо, 4 серпня правозахисна організація Amnesty International випустила звіт, у якому заявляє, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, розміщуючись на території шкіл та лікарень.

Український офіс організації після цього оприлюднив коментар, у якому пояснює, що українська команда не була залучена до підготовки звіту та від початку намагалась переконати колег у недопустимості й неповноті такого матеріалу та у підсумку відмовилась перекладати і поширювати його, але до їхньої думки не дослухались.

В Офісі президента після публікації звіту наголосили, що життю українців загрожує тільки російська армія, а заяви Amnesty International є не чим іншим, як участю в дискредитаційній кампанії Росії проти України.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що матеріал Amnesty International свідчить про "втрату адекватності" в організації.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зауважив, що такий звіт створює фальшивий баланс між злочинцем і жертвою.