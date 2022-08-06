Польский автобус попал в ДТП в Хорватии: по меньшей мере 11 погибших
Суббота, 6 августа 2022, 10:38
В Хорватии утром 6 августа попал в ДТП автобус из Польши, в результате чего 11 человек погибли и многие пассажиры получили травмы.
Об этом сообщает хорватское RTL, пишет "Европейская правда".
Авария произошла около 5:40 утра на трассе A4 между населенными пунктами Ярек-Бысаский и Подворец – на полпути от границы Хорватии до столицы. По словам свидетелей, автобус на польских номерах съехал с дороги в кювет.
На месте работают несколько команд спасателей и полиция.
Около 9 утра по местному времени Министерство внутренних дел сообщило об 11 погибших.
Журналисты пишут, что неофициально известно о смерти в больнице 12-го постардавшего.
Из-за аварии в направлении Загреба на A4 работает только одна полоса.
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