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Польський автобус потрапив у ДТП в Хорватії: щонайменш 11 загиблих

Субота, 6 серпня 2022, 10:38

У Хорватії вранці 6 серпня потрапив у ДТП автобус із Польщі, внаслідок чого 11 людей загинули і багато пасажирів отримали травми.

Про це повідомляє хорватське RTL, пише "Європейська правда".

Аварія сталася близько 5:40 ранку на трасі A4 між населеними пунктами Ярек-Бисаський і Подворець - на півдорозі від кордону Хорватії до столиці. За словами свідків, автобус на польських номерах з’їхав з дороги у кювет. 

 
Фото: RTL

На місці працюють кілька команд рятувальників і поліція. 

Близько 9 ранку за місцевим часом Міністерство внутрішніх справ повідомило про 11 загиблих.

Журналісти пишуть, що неофіційно відомо про смерть у лікарні 12-ї людини. 

Через аварію у напрямку Загреба на A4 працює тільки одна смуга. 

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Польща Хорватія інциденти

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