Польський автобус потрапив у ДТП в Хорватії: щонайменш 11 загиблих
Субота, 6 серпня 2022, 10:38
У Хорватії вранці 6 серпня потрапив у ДТП автобус із Польщі, внаслідок чого 11 людей загинули і багато пасажирів отримали травми.
Про це повідомляє хорватське RTL, пише "Європейська правда".
Аварія сталася близько 5:40 ранку на трасі A4 між населеними пунктами Ярек-Бисаський і Подворець - на півдорозі від кордону Хорватії до столиці. За словами свідків, автобус на польських номерах з’їхав з дороги у кювет.
На місці працюють кілька команд рятувальників і поліція.
Близько 9 ранку за місцевим часом Міністерство внутрішніх справ повідомило про 11 загиблих.
Журналісти пишуть, що неофіційно відомо про смерть у лікарні 12-ї людини.
Через аварію у напрямку Загреба на A4 працює тільки одна смуга.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.