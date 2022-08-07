Премьер Эстонии: одной из причин войны в Украине является безнаказанность преступлений коммунизма

Безнаказанность преступлений коммунистического режима - одна из главных причин разрушительной и геноцидной войны на территории Европы.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Каллас выступила в Швейцарии на церемонии вручения Европейской премии политической культуры. Престижную премию, присужденную швейцарским фондом Ханса Рингье, Каллас вручили за ее политическую смелость в противостоянии российской агрессии и за влиятельную роль в обеспечении решительного ответа западных стран.

"Сегодня у свободного мира есть окно возможностей остановить российский империализм. Мы стали свидетелями огромных изменений в политике стран Запада. Но эти изменения – только начало, и они должны быть устойчивыми. Агрессор не изменил и не отменил своих преступных целей. Это значит, что мы не можем сделать ни одного шага назад. Напротив, нам нужно двигаться вперед, и важные изменения в нашей политике должны стать постоянными", - сказала премьер-министр.

По словам Каллас, безнаказанность преступлений коммунистического режима - одна из главных причин того, что "мы снова столкнулись с разрушительной и геноцидной войной на европейской земле".

Она добавила, что в дополнение к расследованию военных преступлений необходимо создать специальный международный трибунал для привлечения Кремля к ответственности за преступление агрессии.

"Путин рассчитывает на безнаказанность. Поэтому мы тем более должны сделать все возможное, чтобы все, кто стоит за агрессией и массовыми преступлениями против Украины, были наказаны", - подчеркнула Каллас.

Премьер Эстонии отстаивает позицию, чтобы все советские памятники были убраны из публичного пространства страны как можно быстрее.

После российского удара по колонии в Еленовке Каллас подчеркнула, что не может быть возвращения к отношениям с военными преступниками.