Прем’єрка Естонії: однією з причин війни в Україні є безкарність злочинів комунізму 

Безкарність злочинів комуністичного режиму є однією з головних причин руйнівної і геноцидної війни на території Європи.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Каллас виступила напередодні у Швейцарії на церемонії вручення Європейської премії політичної культури. Престижну премію, яку присудив швейцарський фонд Ганса Рінг'є, Каллас вручили за її політичну сміливість у протистоянні російській агресії та за впливову роль у забезпеченні рішучої відповіді західних країн.

"Сьогодні у вільного світу є вікно можливостей зупинити російський імперіалізм. Ми стали свідками величезних змін у політиці країн Заходу. Але ці зміни - лише початок, і вони мають бути стійкими. Агресор не змінив і не скасував своїх злочинних цілей. Це означає, що ми не можемо зробити жодного кроку назад. Навпаки, нам потрібно рухатися вперед, і важливі зміни у нашій політиці мають стати постійними", - сказала прем'єр-міністр.

За словами Каллас, безкарність злочинів комуністичного режиму є однією з головних причин того, що "ми знову зіткнулися із руйнівною та геноцидною війною на європейській землі".

Вона додала, що на додаток до розслідування воэнних злочинів, необхідно створити спеціальний міжнародний трибунал для притягнення Кремля до відповідальності за злочин агресії.

"Путін розраховує на безкарність. Тому ми тим більше маємо зробити все можливе, щоб усі, хто стоїть за агресією та масовими злочинами проти України, були покарані", - наголосила Каллас.

Прем’єрка Естонії відстоює позицію, щоб усі радянські пам'ятники були прибрані з публічного простору країни якнайшвидше.

Після російського удару по колонії в Оленівці Каллас наголосила, що не може бути повернення до відносин з воєнними злочинцями.