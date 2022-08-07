Польская инициатива проводит сбор средств на автомобили для фронта в Украине

Активист и блогер из польского села Лапиче Матеуш Водзинский инициировал сбор средств на авто для украинских военных.

Об этом сообщило "Польское радио", пишет "Европейская правда".

Инициировав сбор на автомобили для украинского войска, Водзинский первым отдал свой Grand Vitarę на нужды фронта.

Вскоре, благодаря благотворителям, удалось собрать более 100 тысяч злотых и подарить Украине еще пять внедорожников.

"Потребность таких внедорожников на фронте очень велика. Часть я лично отвез на фронт, а часть оставил военным в Киеве, откуда они должны были отправиться на линию столкновения. Машины помогают украинским военным в их ежедневных усилиях в сдерживании агрессора", - сказал Водзинский.

Сейчас он готовит две машины для отправки в Украину, но на этом не останавливается. Собирает на следующие пикапы.

"Из разных типов внедорожников, пикапы наиболее удобны для бойцов. Могут ими передвигаться, могут перевозить какое-нибудь вооружение, но, что самое главное, ими можно эвакуировать раненых с поля битвы", - пояснил активист.

Присоединиться к инициативе подлясского активиста можно на сайте pomocam.pl под лозунгом Terenówki na front.

Недавно в Польше запустили большую кампанию сбора средств на оружие для Украины, первый из которых - на три вертолета для эвакуации раненых.

24 июля поляки закрыли сбор на "Байрактар" для Украины, собрав необходимые 22,5 млн злотых.