Польська ініціатива проводить збір коштів на автівки для фронту в Україні

Активіст та блогер із польського села Лапіче Матеуш Водзінський ініціював збір коштів на авто для українських військових.

Про це повідомило "Польське радіо", пише "Європейська правда".

Ініціювавши збір на автівки для українського війська, Водзінський першим віддав свій Grand Vitarę на потреби фронту.

Невдовзі завдяки благодійникам вдалося зібрати понад 100 тисяч злотих і подарувати Україні ще п’ять позашляховиків.

"Потреби таких позашляховиків на фронті надзивичайно велика. Частину я особисто відвіз на фронт, а частину залишив військовим у Києві, звідки вони мали вирушити на лінію зіткнення. Машини допомогають україсньким військовим у їхніх щоденних зусиллях у стримуванні агресора", - сказав Водзінский.

Зараз він готує ще дві машини для відправлення в Україну, але на цьому не зупиняється. Збирає на наступні пікапи.

"З різних типів позашляховиків, пікапи найзручніші для бійців. Можуть ними пересуватись, можуть перевозити якесь озброєння, але, що найголовніше, ними можна евакуювати поранених із поля битви", - пояснив активіст.

Долучитись до ініціативи підляського активіста можна на сайті pomocam.pl під гаслом "Terenówki na front".

Нещодавно у Польщі запустили велику кампанію збору коштів на зброю для України, перший з яких - на три гелікоптери для евакуації поранених.

24 липня поляки закрили збір на "Байрактар" для України, зібравши необхідні 22,5 млн злотих.